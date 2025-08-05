Поиск

Continental увеличил квартальную чистую прибыль в 1,7 раза

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Германский производитель автокомпонентов Continental AG увеличил чистую прибыль во втором квартале 2025 года в 1,7 раза, несмотря на небольшое снижение выручки.

В отчетный период чистая прибыль компании составила 506 млн евро против 305 млн евро годом ранее. Скорректированная EBIT выросла на 17%, до 834 млн евро. Рентабельность по этому показателю увеличилась до 8,7% с 7,1% годом ранее.

Квартальная выручка Continental снизилась на 4%, до 9,59 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой компанией, предполагал, что ее выручка во втором квартале составит 9,65 млрд евро, скорректированная EBIT - 661 млн евро.

Выручка в сегменте автомобильных технологий во втором квартале уменьшилась на 5%, до 4,7 млрд евро. При этом Continental отмечает, что маржа скорректированной EBIT в этом подразделении составила 9%, что соответствует верхней границе прогноза компании.

В декабре прошлого года Continental объявила о намерении выделить сегмент автомобильных технологий в самостоятельную компанию до конца 2025 года. Во вторник она сообщила, что листинг подразделения на бирже запланирован на 18 сентября.

Выручка бизнеса по выпуску автомобильных шин в прошедшем квартале уменьшилась на 2%, до 3,3 млрд евро, сегмента ContiTech (компоненты из резины и пластика для автомобильной промышленности и других отраслей) - на 5,2%, до 1,6 млрд евро.

Continental Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин РФ с 7 августа уменьшит продажу валюты/золота до 0,3 млрд руб. в день

ExxonMobil договорилась с Ливией о разведке углеводородов на четырех морских блоках

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

ФАС может повысить норматив биржевых продаж бензина до 17%

Трамп значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за российской нефти

Трамп значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за российской нефти

Биржевые цены на 95-й бензин обновили исторический максимум

Биржевые цены на 95-й бензин обновили исторический максимум

Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села

Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6882 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости397 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2334 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });