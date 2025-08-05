Continental увеличил квартальную чистую прибыль в 1,7 раза

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Германский производитель автокомпонентов Continental AG увеличил чистую прибыль во втором квартале 2025 года в 1,7 раза, несмотря на небольшое снижение выручки.

В отчетный период чистая прибыль компании составила 506 млн евро против 305 млн евро годом ранее. Скорректированная EBIT выросла на 17%, до 834 млн евро. Рентабельность по этому показателю увеличилась до 8,7% с 7,1% годом ранее.

Квартальная выручка Continental снизилась на 4%, до 9,59 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой компанией, предполагал, что ее выручка во втором квартале составит 9,65 млрд евро, скорректированная EBIT - 661 млн евро.

Выручка в сегменте автомобильных технологий во втором квартале уменьшилась на 5%, до 4,7 млрд евро. При этом Continental отмечает, что маржа скорректированной EBIT в этом подразделении составила 9%, что соответствует верхней границе прогноза компании.

В декабре прошлого года Continental объявила о намерении выделить сегмент автомобильных технологий в самостоятельную компанию до конца 2025 года. Во вторник она сообщила, что листинг подразделения на бирже запланирован на 18 сентября.

Выручка бизнеса по выпуску автомобильных шин в прошедшем квартале уменьшилась на 2%, до 3,3 млрд евро, сегмента ContiTech (компоненты из резины и пластика для автомобильной промышленности и других отраслей) - на 5,2%, до 1,6 млрд евро.