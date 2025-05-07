Рейсы "Аэрофлота", выполняемые в ряд восточных стран, будут осуществляться в обход закрытой зоны

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана рейсы, выполняемые из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно, будут осуществляться по альтернативному маршруту в обход закрытой зоны.

"В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана, на период действия ограничений все рейсы "Аэрофлота", выполняемые из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно, будут осуществляться по альтернативному маршруту в обход закрытой зоны. Продолжительность полета при этом будет увеличена в среднем на один-два часа в зависимости от направления", - сообщили в телеграм-канале пресс-службы компании.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на телеканал "Самаа ТВ" сообщил, что власти Пакистана закрыли воздушное пространство на двое суток после сообщений об индийских ударах по территории страны.