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Рейсы "Аэрофлота", выполняемые в ряд восточных стран, будут осуществляться в обход закрытой зоны

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана рейсы, выполняемые из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно, будут осуществляться по альтернативному маршруту в обход закрытой зоны.

"В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана, на период действия ограничений все рейсы "Аэрофлота", выполняемые из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно, будут осуществляться по альтернативному маршруту в обход закрытой зоны. Продолжительность полета при этом будет увеличена в среднем на один-два часа в зависимости от направления", - сообщили в телеграм-канале пресс-службы компании.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на телеканал "Самаа ТВ" сообщил, что власти Пакистана закрыли воздушное пространство на двое суток после сообщений об индийских ударах по территории страны.

Аэрофлот Мальдивы Пакистан Таиланд
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