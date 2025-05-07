Председатель КНР отправился с визитом в РФ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в среду отправился в Россию, чтобы принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщают китайские государственные СМИ.

"По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин в среду покинул Пекин ради государственного визита в Россию и празднования в Москве 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне", - информируют СМИ.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Си Цзиньпин по приглашению Путина 7-10 мая посетит РФ с официальным визитом и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры Путина и Си Цзиньпина состоятся 8 мая. По словам Ушакова, переговоры начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном.

В ходе переговоров 8 мая в формате "тет-а-тет" Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину, отношения Москвы и Вашингтона и вопросы, "которые они посчитают нужным обсудить", сообщил Ушаков.

Также в ходе переговоров будут обсуждаться все экономические и энергетические вопросы, в том числе тема газопровода "Сила Сибири - 2", отметил Ушаков.

После переговоров "будут приняты совместные заявления лидеров".