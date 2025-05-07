Си Цзиньпин прибыл в Москву

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву, сообщает телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорту "Внуково".

Как ожидается, в ходе государственного визита, который продлится до 10 мая, глава КНР проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что на переговорах лидеров РФ и Китая "будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня". "Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов", - отмечалось в сообщении.

Помощник президента Юрий Ушаков накануне сообщил, переговоры Путина и Си Цзиньпина состоятся 8 мая. По словам Ушакова, переговоры начнутся в узком составе, а затем - в расширенном.

В ходе переговоров 8 мая в формате "тет-а-тет" Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину, отношения Москвы и Вашингтона, и вопросы, "которые они посчитают нужным обсудить", сообщил Ушаков. Также в ходе переговоров будут обсуждаться все экономические и энергетические вопросы, в том числе тема газопровода "Сила Сибири-2", отметил Ушаков.

После переговоров "будут приняты совместные заявления лидеров". Кроме совместных заявлений по итогам визита будут подписаны и некоторые межправительственные и межведомственные документы, сообщил помощник президента.