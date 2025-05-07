Поиск

Си Цзиньпин прибыл в Москву

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву, сообщает телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорту "Внуково".

Как ожидается, в ходе государственного визита, который продлится до 10 мая, глава КНР проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что на переговорах лидеров РФ и Китая "будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня". "Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов", - отмечалось в сообщении.

Помощник президента Юрий Ушаков накануне сообщил, переговоры Путина и Си Цзиньпина состоятся 8 мая. По словам Ушакова, переговоры начнутся в узком составе, а затем - в расширенном.

В ходе переговоров 8 мая в формате "тет-а-тет" Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину, отношения Москвы и Вашингтона, и вопросы, "которые они посчитают нужным обсудить", сообщил Ушаков. Также в ходе переговоров будут обсуждаться все экономические и энергетические вопросы, в том числе тема газопровода "Сила Сибири-2", отметил Ушаков.

После переговоров "будут приняты совместные заявления лидеров". Кроме совместных заявлений по итогам визита будут подписаны и некоторые межправительственные и межведомственные документы, сообщил помощник президента.

Внуково КНР Си Цзиньпин Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ватикане начался конклав

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Алиев не приедет в Москву 9 мая

Алиев не приедет в Москву 9 мая

В Кремле не получали от США предложений Киева о создании демилитаризованной зоны

Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве

Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве

Симион в случае победы в Румынии готов назначить премьером лидера аннулированных декабрьских выборов

Симион в случае победы в Румынии готов назначить премьером лидера аннулированных декабрьских выборов

Самолет Вучича совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет Вучича совершил вынужденную посадку в Баку

Песков заявил, что формат G8 России давно не интересен

Песков заявил, что формат G8 России давно не интересен
Конфликт Индии и Пакистана

Индия связывалась с РФ, КНР и США в связи с ударами по Пакистану

Индия связывалась с РФ, КНР и США в связи с ударами по Пакистану
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне151 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана43 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6333 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов207 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });