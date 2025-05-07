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Лукашенко помиловал 42 осужденных за преступления экстремистской направленности

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 42 осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы принято решение о помиловании 42 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности", - говорится в сообщении госагенства БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Известно, что среди помилованных 18 женщин и 24 мужчины. Из них 13 имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое - многодетные. Десять лиц - старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста.

"Все они ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном", - отметили в пресс-службе.

Министерство внутренних дел должно обеспечить контроль за их правопослушным поведением.

Александр Лукашенко Белоруссия
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