Вхождение станции "Космос-482" в атмосферу Земли ожидается утром 10 мая

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Советская автоматическая станция "Космос-482", находившаяся на орбите Земли с 1972 года, должна войти в плотные слои атмосферы, по предварительным данным, примерно в 09:07 по московскому времени 10 мая, следует из последних данных Европейской системы космического наблюдения (EU SST).

Погрешность составляет плюс/минус 4,5 часа, указывают европейские эксперты.

Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сообщили, что вероятность ущерба от падения станции крайне мала. Диаметр аппарата - около метра, масса - менее 500 кг, что почти в шесть раз меньше массы спускаемого аппарата "Союз", в котором экипаж возвращается на Землю.

"Траектория движения аппарата мониторится как российскими, так и зарубежными средствами слежения. Координаты точки вхождения аппарата в атмосферу уточняются по мере снижения его орбиты", - сообщили в госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", за прошлый год в атмосферу нашей планеты вошел 1 981 космический объект естественного и искусственного происхождения.

"Фактически, на Землю падают по пять объектов в день, каждый седьмой - весом более 500 кг. Мы можем наблюдать их в темное время суток в виде "падающих звезд". Случаи причинения материального ущерба единичны. Среди людей пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.