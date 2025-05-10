Станция "Космос-482" сошла с орбиты и упала в Индийский океан

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Советская автоматическая станция "Космос-482", находившаяся на орбите Земли с 1972 года, вошла в плотные слои атмосферы и упала в Индийском океане, сообщили в "Роскосмосе" в субботу.

"В соответствии с расчетами специалистов АО "ЦНИИмаш" (входит в "Роскосмос"), аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 по Москве в 560 км западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, схождение аппарата контролировалось средствами Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Советская автоматическая станция "Космос-482" была запущена в марте в 1972 года к Венере. Из-за нештатной работы разгонного блока аппарат не перешел на межпланетную траекторию и остался на высокой эллиптической земной орбите. Со временем станция начала сближаться с Землей из-за трения о верхние слои атмосферы. Диаметр аппарата - около метра, масса - менее 500 кг.

7 мая в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили "Интерфаксу", что вероятность ущерба от падения станции крайне мала.

По данным госкорпорации, за прошлый год в атмосферу нашей планеты вошел 1 981 космический объект естественного и искусственного происхождения. "Фактически, на Землю падают по пять объектов в день, каждый седьмой - весом более 500 кг. Мы можем наблюдать их в темное время суток в виде "падающих звезд". Случаи причинения материального ущерба единичны. Среди людей пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.