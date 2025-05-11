Землетрясение произошло на западе Казахстана вблизи месторождения Тенгиз

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в Атырауской области на западе Казахстана в 11:44 по местному времени, сообщила Геологическая служба США (USGS).

По данным USGS, очаг землетрясения находился в 32 км к юго-западу от Каратона и залегал на глубине 10 км.

Региональное издание "Ак Жайык" со ссылкой на очевидцев сообщило, что подземные толчки длились 5 секунд.

Рядом с очагом землетрясения находится одно из трех крупнейших месторождений нефти и газа в Казахстане - Тенгиз с запасами нефти в 3,1 млрд тонн.

Данных о воздействии подземных толчков на работу месторождения и объекты инфраструктуры пока нет.