Поиск

Землетрясение произошло на западе Казахстана вблизи месторождения Тенгиз

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в Атырауской области на западе Казахстана в 11:44 по местному времени, сообщила Геологическая служба США (USGS).

По данным USGS, очаг землетрясения находился в 32 км к юго-западу от Каратона и залегал на глубине 10 км.

Региональное издание "Ак Жайык" со ссылкой на очевидцев сообщило, что подземные толчки длились 5 секунд.

Рядом с очагом землетрясения находится одно из трех крупнейших месторождений нефти и газа в Казахстане - Тенгиз с запасами нефти в 3,1 млрд тонн.

Данных о воздействии подземных толчков на работу месторождения и объекты инфраструктуры пока нет.

Казахстан Тенгиз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Военные зафиксировали 14 043 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ

Конфликт Индии и Пакистана

В Индии сообщили, что операция "Синдур" еще не завершена

В Индии сообщили, что операция "Синдур" еще не завершена

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 мая

Трамп поддержал инициативу Путина о возобновлении российско-украинских переговоров

Трамп поддержал инициативу Путина о возобновлении российско-украинских переговоров

МИД Пакистана заявил о готовности соблюдать соглашение о прекращении огня

Трамп заявил о большом прогрессе в торговых переговорах США и Китая

Трамп заявил о большом прогрессе в торговых переговорах США и Китая

Путин подчеркнул, что переговоры не должны стать прологом к довооружению Украины

Российский президент планирует разговор с Эрдоганом

Путин заверил, что Москва настроена на серьезные переговоры с Киевом

Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году

Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6355 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне186 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });