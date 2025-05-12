В ЕС приветствовали объявление о самороспуске Рабочей партии Курдистана

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз надеется, что объявленный в понедельник Рабочей партией Курдистана (РПК) самороспуск проложит путь к мирному решению в Турции курдской проблемы, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Европейский союз считает, что начало мирного процесса позволит прийти к политическому урегулированию курдской проблемы, станет позитивным этапом для достижения устойчивого и мирного решения", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

"Мы призываем стороны прекратить огонь и приступить к инклюзивному процессу, основанному на диалоге и примирении с целью добиться необходимого справедливого и надежного решения с учетом прав человека и принципов правового государства в интересах всех граждан Турции, а также чтобы способствовать стабильности во всем регионе", - добавил аль-Ануни.

РПК объявила в понедельник о решении прекратить деятельность. "12-й съезд Конгресса РПК решил распустить организационные структуры РПК и прекратить вооруженную борьбу", - заявила курдская партия.

В конце февраля основатель РПК Абдулла Оджалан, который отбывает пожизненное тюремное заключение в Турции, призвал организацию сложить оружие и прекратить деятельность. В начале марта РПК объявила о прекращении огня в одностороннем порядке.

РПК была основана в 1978 году для отстаивания прав курдского населения в Турции. Партия признана террористической организацией в Турции.