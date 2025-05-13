США заключили с Саудовской Аравией соглашение о продаже оружия на $142 млрд

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - США во вторник подписали с Саудовской Аравией соглашение о поставках вооружений на сумму в $142 млрд, сообщает Al Arabiya.

"Это крупнейшее соглашение о продаже оружия в истории, на сумму около $142 млрд, с поставками Саудовской Аравии современного оборудования для ведения боевых действий, с предоставлением услуг десятком оборонных компаний США", - цитирует телеканал заявление Белого дома.

В частности, речь пойдет о сотрудничестве в обучении военнослужащих, обслуживании и модернизации систем вооружений, в поставках боеприпасов и запчастей.

При этом, уточняет The Guardian, это соглашение является частью обязательств Эр-Рияда по инвестированию в экономику США $600 млрд. О них Белый дом объявил после того, как прибывший с визитом в королевство президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман подписали соглашение о стратегическом экономическом партнерстве государств.

Вместе с тем страны заключили договоры в сфере энергетики, исследований космоса, добычи ресурсов, технологий, борьбы с инфекционными заболеваниями.

В частности, речь идет о поставках королевству газовых турбин и услуг в сфере энергетики на $14,2 млрд, закупках пассажирских авиалайнеров Boeing 737 на $4,8 млрд.

Al Arabiya напоминает, что прямые инвестиции США в Саудовскую Аравию в 2024 году достигли $15,3 млрд. Объем двусторонней торговли в 2024 году составил $32 млрд. При этом Саудовская Аравия экспортирует в США товаров на $13 млрд, а импортирует на $19 млрд.