Саудовский кронпринц и Трамп в ноябре подпишут соглашения в сфере обороны и торговли

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент США Дональд Трамп рассчитывают подписать несколько соглашений о сотрудничестве в разных сферах в Вашингтоне в ноябре, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, лидеры планируют встретиться в Белом доме 18 ноября и подписать соглашения в сфере искусственного интеллекта, обороны, сотрудничества в ядерной сфере и торговли.

Собеседники агентства также ожидают, что политики обсудят, в частности, вопрос нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем.

Трамп посетил Саудовскую Аравию в мае 2025 года. Тогда США подписали с Эр-Риядом соглашение о поставках вооружений на сумму в $142 млрд.