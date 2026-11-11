Республиканцы определились с лидерами в Сенате и Палате представителей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В новом созыве Конгресса США Джон Тьюн останется лидером республиканцев в Сенате, а фракцию меньшинства в Палате представителей возглавит Джим Джордан, передают американские СМИ.

Тьюн, как отмечает The Hill, "был переизбран на пост лидера республиканцев в Сенате после ожесточенной борьбы с консервативными критиками в республиканской фракции". Согласно публикации, Тьюн выбран "на основании единодушного одобрения" республиканцев.

Тем временем председатель судебного комитета Палаты представителей Джордан опередил нынешнего лидера республиканцев Стива Скализа и станет лидером республиканского меньшинства палаты. "Джордан победил в тайном голосовании со счетом 106-73", - пишет Politico.

Газета отмечает, что это стало его третьей попыткой возглавить фракцию.

Между тем уходящий спикер палаты республиканец Майк Джонсон поздравил Джордана и назвал его "заслуживающим доверия лидером".

"Он боец, и, я думаю, именно такой сигнал он посылает. Мы готовы к борьбе, и я думаю, что Джим может отлично справиться", - сказал Джонсон.

Конгресс нового созыва начнет работу 3 января 2027 года. По итогам промежуточных выборов, состоявшихся 3 ноября, республиканцы утратили контроль над обеими палатами конгресса, причем в ряде случаев - проиграли даже в тех штатах, в которых доминировали десятилетиями.