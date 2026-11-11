Глава Минфина США переехал на военную базу после угроз со стороны Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент Фото: AP/TASS

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент переехал из своего дома в Вашингтоне на военную базу из-за угроз со стороны Ирана, сообщает New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

В последние недели официальные лица США пришли к выводу, что иранский заговор против нынешних и бывших американских чиновников достиг более продвинутой стадии, отмечает газета.

С августа министр финансов возглавляет кампанию экономического давления, направленную на финансовую изоляцию Тегерана.

Собеседники издания заявили, что эта роль сделала его одним из чиновников администрации президента США Дональда Трампа, которым Иран хочет навредить больше всего.

Однако степень серьезности угроз в адрес Бессента пока не ясна.

Представитель Минфина заявил, что Бессента "не остановят угрозы иранского режима". Он добавил, что министр по-прежнему привержен проведению кампании по оказанию давления на экономику Ирана.