Поиск

Глава Минфина США переехал на военную базу после угроз со стороны Ирана

Глава Минфина США переехал на военную базу после угроз со стороны Ирана
Министр финансов США Скотт Бессент
Фото: AP/TASS

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент переехал из своего дома в Вашингтоне на военную базу из-за угроз со стороны Ирана, сообщает New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

В последние недели официальные лица США пришли к выводу, что иранский заговор против нынешних и бывших американских чиновников достиг более продвинутой стадии, отмечает газета.

С августа министр финансов возглавляет кампанию экономического давления, направленную на финансовую изоляцию Тегерана.

Собеседники издания заявили, что эта роль сделала его одним из чиновников администрации президента США Дональда Трампа, которым Иран хочет навредить больше всего.

Однако степень серьезности угроз в адрес Бессента пока не ясна.

Представитель Минфина заявил, что Бессента "не остановят угрозы иранского режима". Он добавил, что министр по-прежнему привержен проведению кампании по оказанию давления на экономику Ирана.

Хроника 28 февраля – 11 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Минфин США Скотт Бессент Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Минфина США переехал на военную базу после угроз со стороны Ирана

 Глава Минфина США переехал на военную базу после угроз со стороны Ирана

Республиканцы определились с лидерами в Сенате и Палате представителей

 Республиканцы определились с лидерами в Сенате и Палате представителей

Трамп призвал остановить демократов, пытающихся отправить в отставку Хегсета

 Трамп призвал остановить демократов, пытающихся отправить в отставку Хегсета

Палата представителей США отложила рассмотрение импичмента Хегсету

Белый дом выступил в защиту Хегсета из-за попытки объявить ему импичмент

 Белый дом выступил в защиту Хегсета из-за попытки объявить ему импичмент

В Абу-Даби пройдет второй день трехсторонних переговоров РФ, США и Украины

 В Абу-Даби пройдет второй день трехсторонних переговоров РФ, США и Украины

Премьер Норвегии не исключил еще одного телефонного разговора с Путиным

 Премьер Норвегии не исключил еще одного телефонного разговора с Путиным

Кушнер назвал обнадеживающим первый день переговоров в Абу-Даби

 Кушнер назвал обнадеживающим первый день переговоров в Абу-Даби

Латвийские военные обустраивают противотанковые заграждения на границе с РФ

Пресс-подход делегации РФ на переговорах в Абу-Даби состоится в среду
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4127 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12884 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов