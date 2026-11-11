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Истребителям НАТО не удалось сбить беспилотник, проникший в Литву

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Истребители НАТО были подняты в воздух на авиабазе в Шяуляе для поиска беспилотника, проникшего в Литву в ночь на среду, сообщил глава Национального центра управления кризисами (NKVC) Вильмантас Виткаускас.

"Они обнаружили объект, но сбить его не удалось", - сказал Виткаускас порталу национального телевидения и радио Литвы LRT.

"Истребители обнаружили объект, находились в довольно близком контакте, но почему попытка сбить его не удалась, давайте дождемся комментариев от военных", - добавил он.

Сообщается, что позже беспилотник покинул территорию Литвы, вылетев на территорию Латвии.

В нескольких регионах Литвы объявлялась воздушная тревога, приостанавливалась работа аэропортов в Вильнюсе и Каунасе.

Литва НАТО
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