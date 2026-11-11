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Пентагон объявил о "полной победе" после неудачной попытки импичмента Хегсета

Демократы недовольны исходом и планируют добиться отставки военного министра

Пентагон объявил о "полной победе" после неудачной попытки импичмента Хегсета
Фото: AP/TASS

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Пентагоне заявили, что его глава Пит Хегсет одержал полную победу после того, как республиканцы в Палате представителей США заблокировали попытку объявить министру импичмент.

"Передача этих необоснованных статей об импичменте в юридический комитет Палаты представителей знаменует полную победу министра Хегсета, военного министерства и американского военного ", - написал представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети X.

Он отметил, что этому "фиктивному импичменту" будет положен конец.

Тем временем демократы раскритиковали голосование в палате, некоторые из них пообещали возобновить усилия по объявлению импичмента Хегсету.

Так законодатель Сидни Камлагер-Дав раскритиковала коллег, которые не смогли прийти и поучаствовать в голосовании: "Позор людям, которых здесь нет".

Майк Куигли написал в соцсети X: "Сегодня вечером я проголосовал за импичмент Питу Хегсет. Хотя это голосование провалилось, импичмент состоится. Это может произойти завтра, а может и в январе".

В свою очередь член комитета Палаты представителей по вооруженным силам Крис Делузио призвал к отставке Хегсета, заявив, что Конгресс США должен объявить ему импичмент, если его не уволит президент Дональд Трамп.

"Я абсолютно поддерживаю расследование в отношении всего руководства военного министерства, начиная с Пита Хегсета", - написала в соцсети X Ясамин Ансари.

Ранее конгрессмены 211 голосами "за" и 204 "против" поддержали предложение предать резолюцию об импичменте шефа Пентагона в юридический комитет палаты. Это исключает попытки импичмента Хегсета до следующего созыва Конгресса.

Член Палаты представителей от Республиканской партии Томас Мэсси представил проект резолюции об импичменте главы Пентагона. Он обвиняет Хегсета в ведении войны против Ирана без разрешения Конгресса и в злоупотреблении полномочиями.

Конгресс нового созыва начнет работу 3 января 2027 года. По итогам промежуточных выборов, состоявшихся 3 ноября, республиканцы утратили контроль над обеими палатами конгресса, причем в ряде случаев - проиграли даже в тех штатах, в которых побеждали десятилетиями.

США Пентагон Пит Хегсет импичмент
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