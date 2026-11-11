Трамп призвал остановить демократов, пытающихся отправить в отставку Хегсета

Дональд Трамп Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на фоне провала попытки объявить импичмент шефу Пентагона Питу Хегсету заявил, что демократов необходимо остановить.

"Попытка демократов объявить импичмент военному министру Питу Хегсету с треском провалилась. Все республиканцы, за исключением Томаса Мэсси, главного неудачника, проголосовали за Пита. (...) Демократы продолжают использовать в качестве оружия и эксплуатировать Соединенные Штаты Америки. Их нужно остановить!" - написал Трамп в Truth Social.

Ранее республиканцы в Палате представителей США не допустили начало процедуры импичмента Хегсета.

Конгрессмены 211 голосами за и 204 против поддержали процедурное предложение республиканцев о передаче резолюции Томаса Мэсси об импичменте главы Пентагона в юридический комитет палаты. Это фактически прекращает попытки объявить импичмент Хегсету до следующего созыва Конгресса.

Белый дом в ночь на среду официально выступил против попытки объявить импичмент Хегсету.

Член палаты представителей от Республиканской партии Томас Мэсси представил в Конгрессе США проект резолюции об импичменте главы Пентагона. Он обвиняет Хегсета в ведении войны против Ирана без разрешения конгресса и в злоупотреблении полномочиями.

Конгресс нового созыва начнет работу 3 января 2027 года. По итогам промежуточных выборов, состоявшихся 3 ноября, республиканцы утратили контроль над обеими палатами Конгресса, причем в ряде случаев проиграли даже в тех штатах, в которых побеждали десятилетиями.