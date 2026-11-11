Поиск

Трамп призвал остановить демократов, пытающихся отправить в отставку Хегсета

Трамп призвал остановить демократов, пытающихся отправить в отставку Хегсета
Дональд Трамп
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на фоне провала попытки объявить импичмент шефу Пентагона Питу Хегсету заявил, что демократов необходимо остановить.

"Попытка демократов объявить импичмент военному министру Питу Хегсету с треском провалилась. Все республиканцы, за исключением Томаса Мэсси, главного неудачника, проголосовали за Пита. (...) Демократы продолжают использовать в качестве оружия и эксплуатировать Соединенные Штаты Америки. Их нужно остановить!" - написал Трамп в Truth Social.

Ранее республиканцы в Палате представителей США не допустили начало процедуры импичмента Хегсета.

Конгрессмены 211 голосами за и 204 против поддержали процедурное предложение республиканцев о передаче резолюции Томаса Мэсси об импичменте главы Пентагона в юридический комитет палаты. Это фактически прекращает попытки объявить импичмент Хегсету до следующего созыва Конгресса.

Белый дом в ночь на среду официально выступил против попытки объявить импичмент Хегсету.

Член палаты представителей от Республиканской партии Томас Мэсси представил в Конгрессе США проект резолюции об импичменте главы Пентагона. Он обвиняет Хегсета в ведении войны против Ирана без разрешения конгресса и в злоупотреблении полномочиями.

Конгресс нового созыва начнет работу 3 января 2027 года. По итогам промежуточных выборов, состоявшихся 3 ноября, республиканцы утратили контроль над обеими палатами Конгресса, причем в ряде случаев проиграли даже в тех штатах, в которых побеждали десятилетиями.

Хроника 28 февраля – 11 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Пентагон Пит Хегсет импичмент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп призвал остановить демократов, пытающихся отправить в отставку Хегсета

 Трамп призвал остановить демократов, пытающихся отправить в отставку Хегсета

Палата представителей США отложила рассмотрение импичмента Хегсету

Белый дом выступил в защиту Хегсета из-за попытки объявить ему импичмент

 Белый дом выступил в защиту Хегсета из-за попытки объявить ему импичмент

В Абу-Даби пройдет второй день трехсторонних переговоров РФ, США и Украины

 В Абу-Даби пройдет второй день трехсторонних переговоров РФ, США и Украины

Премьер Норвегии не исключил еще одного телефонного разговора с Путиным

 Премьер Норвегии не исключил еще одного телефонного разговора с Путиным

Кушнер назвал обнадеживающим первый день переговоров в Абу-Даби

 Кушнер назвал обнадеживающим первый день переговоров в Абу-Даби

Латвийские военные обустраивают противотанковые заграждения на границе с РФ

Пресс-подход делегации РФ на переговорах в Абу-Даби состоится в среду

Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными, добавив, что остается много работы

 Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными, добавив, что остается много работы

Глава Пентагона назвал фарсом попытку добиться его импичмента
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4126 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12883 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов