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Что случилось этой ночью: среда, 11 ноября

Кушнер оценил первый раунд переговоров в Абу-Даби, БПЛА атаковали портовую зону Усть-Луги, в США отложили рассмотрение импичмента Хегсета

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джаред Кушнер назвал обнадеживающим первый день переговоров между США, Россией и Украиной в Абу-Даби. Консультации возобновятся в среду.

- Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о попадании БПЛА в портовую зону Усть-Луги, возник пожар. За ночь над регионом сбили 150 дронов.

- Палата представителей США отложила рассмотрение импичмента главы Пентагона Пита Хегсета. Резолюция направлена в юридический комитет, что фактически блокирует ее рассмотрение.

- Республиканцы определились с лидерами фракций в новом составе Конгресса США. Джон Тьюн возглавит республиканцев в Сенате, Джим Джордан - в Палате представителей.

- Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре не исключил еще одного телефонного разговора с Владимиром Путиным при участии главы Финляндии Александра Стубба. Ранее лидеры разговаривали 27 октября.

- В Великобритании задержали американского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщила полиция Лондона.

- Телеведущий Бен Фергюсон является одним из главных кандидатов на должность пресс-секретаря Белого дома в администрации Дональда Трампа, сообщил Fox News со ссылкой на источники.

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