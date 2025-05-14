В Еврокомиссии не смогли найти СМС-переписки с главой Pfizer

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) не смогли найти запрошенные журналисткой The New York Times тексты СМС, которыми обменивались глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла, заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Мы не смогли найти соответствующие документы согласно этой просьбе", - сказала пресс-секретарь в среду журналистам в ответ на вопросы о так называемом "деле Pfizergate", по которому Суд Европейского союза принял постановление, подтверждающее нарушение Еврокомиссией правил допуска общественности к документам учреждений ЕС.

В ответ на вопрос, означает ли это, что СМС были удалены, Пинью ответила: "Я не сказала, что сообщения были удалены. (...) Я сказала, что после двух проверок мы не смогли найти никакого соответствующего документа".

При этом она отметила, что суд не подверг сомнению существующие в ЕК правила регистрации документов, а указал на то, что Еврокомиссия должна была дать более точные объяснения, обосновывавшие, что у нее нет документов, которые она должна была бы представить согласно выдвинутой просьбе.

"В нашей интерпретации этого постановления, комиссия теперь должна лучше обосновать, как она пришла к заключению, что нет документов", - продолжила представитель ЕК.

По ее словам, после этого вердикта суда ЕК примет новое решение, предусматривающее более точные и детализированные обоснования, соответствующие тому, что указано в постановлении.

Пинью также сказала, что в постановлении содержится много аспектов, которые еще предстоит рассмотреть. "Постановление было опубликовано только сегодня утром. Мы тщательнейшим образом изучим каждый пункт постановления, чтобы понимать, как лучше на него отреагировать", - заявила пресс-секретарь ЕК.

Суд Евросоюза постановил 14 мая, что ЕК нарушила законодательство ЕС, не допустив представителя прессы к СМС, которыми во время пандемии COVID-19 обменивались фон дер Ляйен и Бурла.

"Суд напоминает, что целью регламента о доступе к документам является максимально полное осуществление права на публичный доступ к документам, хранящимся в учреждениях. Таким образом, в принципе, все документы учреждений должны быть доступны для общественности", - говорится в пресс-релизе суда, комментирующем постановление.

"Комиссия также не смогла правдоподобно объяснить, почему она посчитала, что текстовые сообщения, обмен которыми осуществлялся в контексте закупки вакцин от COVID-19, не содержали важной информации или информации, связанной с последующим наблюдением, сохранение которой должно быть обеспечено", - отмечается в документе.