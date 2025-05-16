Трамп будет готов к встрече с Путиным, как только ее смогут организовать

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, как только такую встречу в верхах смогут организовать.

"Как только мы сможем это устроить", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, когда может состояться его встреча с российским лидером.

Говоря об украинском урегулировании, президент США отметил, что "нам нужно это сделать".

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