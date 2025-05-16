Песков отметил важность контактов Путина и Трампа для украинского урегулирования

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, контакты президентов Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. С этим тезисом, конечно же, мы согласны. Это значение трудно переоценить", - сказал он.

Его спросили, разделяют ли в Кремле позицию госсекретаря США Марко Рубио, который заявил, что встреча Путина и Трампа - единственный шанс на украинское урегулирование.

"Встреча в верхах должна быть подготовлена и она должна быть результативной, потому что перед встречей в верхах предшествуют экспертные переговоры, консультации, длительная напряженная подготовка, тем более, если мы говорим о встрече в верхах президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки", - сказал также Песков.

"Такая встреча, безусловно, необходима, как в первую очередь с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения серьезного разговора на высшем уровне по международным делам, по региональным проблемам, включая, конечно, кризис вокруг Украины", - добавил он.

15 мая Трамп высказал мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходима его личная встреча с Путиным. 16 мая президент США сказал, что готов встретиться с российским лидером, как только такую встречу в верхах смогут организовать.