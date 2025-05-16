В Белоруссии сообщили о встрече Лукашенко с главой Минобороны РФ Белоусовым

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с прибывшим в Белоруссию с рабочим визитом главой Минобороны России Андреем Белоусовым, сообщает приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Первый (президент Белоруссии Александр Лукашенко - ИФ) встречается с министром обороны России Андреем Белоусовым. (...) Разговор только что начался", - говорится в сообщении Пула.

В нем отмечается, что встреча проходит "в кабинете, за закрытыми дверями".