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В Белоруссии сообщили о встрече Лукашенко с главой Минобороны РФ Белоусовым

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с прибывшим в Белоруссию с рабочим визитом главой Минобороны России Андреем Белоусовым, сообщает приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Первый (президент Белоруссии Александр Лукашенко - ИФ) встречается с министром обороны России Андреем Белоусовым. (...) Разговор только что начался", - говорится в сообщении Пула.

В нем отмечается, что встреча проходит "в кабинете, за закрытыми дверями".

Александр Лукашенко Андрей Белоусов Минобороны
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