Гражданку Казахстана насмерть придавило рекламным щитом в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В зоне вылета аэропорта египетского Шарм-эш-Шейха погибла гражданка Казахстана, на которую упал рекламный щит, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

Еще две гражданки Казахстана получили легкие травмы, сказал Смадияров.

С родными погибшей уже установили связь, пострадавшим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.

"Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана. Министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию. Сейчас на месте происшествия ведутся следственные мероприятия. Посольство Казахстана также взяло на особый контроль данный инцидент", - отметил Смадияров.