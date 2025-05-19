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Польша и Германия проводят совместные учения на Балтике

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Совместные польско-германские тактико-специальные учения SAREX-25 начались в акватории Балтийского моря и на прилегающем к нему территориях Польши, сообщила в понедельник пресс-служба польского Минобороны.

"Основной целью учений является проверка способности Вооруженных сил Польши и гражданской системы, таких, как элементы системы государственной безопасности, проводить поисково-спасательные операции в сухопутном и морском пространствах", - говорится в сообщении.

"Учения пройдут на сухопутной территории нескольких воеводств, в воздушном пространстве Польши и Германии, а также в водах южной части Балтийского моря и Гданьского залива", - добавили в ведомстве, отметив, что "это вторые в истории учения SAREX с участием международных сил".

Учения, призванные на практике проверить фактическое состояние подготовки сил и средств, выделенных для проведения поисково-спасательных операций, продлятся до 23 мая.

Германия Польша Балтийское море
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