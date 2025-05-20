Трамп посетовал Путину, что РФ и США стали гораздо дальше друг от друга, чем в годы Второй мировой

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Теме боевого братства СССР и США в годы Второй мировой войны было уделено особое внимание в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, американский лидер выразил сожаление, что Вашингтон и Москва сегодня далеки друг от друга, а Путин напомнил о действиях Украины накануне Дня Победы, сообщил "Интерфаксу" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Лидеры много и с теплотой говорили о том, что наши страны были союзниками во время Второй мировой войны, вместе сражались против нацистской Германии и милитаристской Японии. Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга", - сказал Ушаков.

По его словам, "президент США также отметил, что он глубоко впечатлен тем, какой ценой была завоевана эта Победа". "Трамп поделился, что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех", - процитировал президента США Ушаков.

Как отметил представитель Кремля, в ходе телефонного разговора с подачи Трампа "лидеры обсудили также личность американского генерала (Дугласа) Макартура, отметили прозорливость его оценок, вспомнив, что он в свое время предупреждал об опасности возрождения агрессивного милитаризма".

"Наш президент подчеркнул значение отмечавшегося недавно юбилея великой Победы и напомнил, что в преддверии празднования Россия, как известно, объявила о трехдневном прекращении огня. После чего в ночь с 6 на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника, а также американские ракеты Storm Shadow, причем большая часть шла на Москву. Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади", - пересказал Ушаков слова президента РФ.

Представитель Кремля подчеркнул, что "Путин, конечно, не случайно упомянул об этом Трампу, поскольку украинцы напрямую угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий, пытались - и наш президент публично об этом говорил - запугать зарубежных лидеров и не допустить их приезда в Москву".

"Было подчеркнуто (с российской стороны - ИФ), что авторами этих запугиваний были те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские воззрения", - сказал Ушаков.

Он сообщил, что "эта тема достаточно подробно обсуждалась в ходе вчерашнего разговора двух президентов, и это стоит особого упоминания".