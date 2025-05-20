Поиск

Трамп посетовал Путину, что РФ и США стали гораздо дальше друг от друга, чем в годы Второй мировой

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Теме боевого братства СССР и США в годы Второй мировой войны было уделено особое внимание в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, американский лидер выразил сожаление, что Вашингтон и Москва сегодня далеки друг от друга, а Путин напомнил о действиях Украины накануне Дня Победы, сообщил "Интерфаксу" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Лидеры много и с теплотой говорили о том, что наши страны были союзниками во время Второй мировой войны, вместе сражались против нацистской Германии и милитаристской Японии. Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга", - сказал Ушаков.

По его словам, "президент США также отметил, что он глубоко впечатлен тем, какой ценой была завоевана эта Победа". "Трамп поделился, что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех", - процитировал президента США Ушаков.

Как отметил представитель Кремля, в ходе телефонного разговора с подачи Трампа "лидеры обсудили также личность американского генерала (Дугласа) Макартура, отметили прозорливость его оценок, вспомнив, что он в свое время предупреждал об опасности возрождения агрессивного милитаризма".

"Наш президент подчеркнул значение отмечавшегося недавно юбилея великой Победы и напомнил, что в преддверии празднования Россия, как известно, объявила о трехдневном прекращении огня. После чего в ночь с 6 на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника, а также американские ракеты Storm Shadow, причем большая часть шла на Москву. Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади", - пересказал Ушаков слова президента РФ.

Представитель Кремля подчеркнул, что "Путин, конечно, не случайно упомянул об этом Трампу, поскольку украинцы напрямую угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий, пытались - и наш президент публично об этом говорил - запугать зарубежных лидеров и не допустить их приезда в Москву".

"Было подчеркнуто (с российской стороны - ИФ), что авторами этих запугиваний были те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские воззрения", - сказал Ушаков.

Он сообщил, что "эта тема достаточно подробно обсуждалась в ходе вчерашнего разговора двух президентов, и это стоит особого упоминания".

Дональд Трамп Юрий Ушаков Владимир Путин РФ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил европейским лидерам о нежелании вводить новые санкции против России

Великобритания ввела санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи и АСВ

Великобритания ввела санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи и АСВ

Лондон добавил в санкционные списки по России 20 физлиц и 62 структуры

ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России

ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России

Экспорт смартфонов из Китая в США в апреле упал до минимума с 2011 года

Экспорт смартфонов из Китая в США в апреле упал до минимума с 2011 года

США модифицировали одну из самых мощных ядерных боеголовок

Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда

Цена нефти Brent немного снизилась до $65,3 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 20 мая

В Сенате США предложили запретить президентам летать на иностранных самолетах

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2262 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6392 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });