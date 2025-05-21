Индексы США снизились, S&P 500 опустился впервые за семь торгов

Фото: Xinhua/ABACA

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию во вторник "в минусе" на фоне повышения доходности гособлигаций.

При этом S&P 500 снизился впервые за семь торговых дней, отмечает Trading Economics.

В отсутствие значимых экономических новостей инвесторы оценивали выступления представителей Федеральной резервной системы, чтобы понять, какое влияние действия президента США Дональда Трампа в сфере торговли окажут на экономику и денежно-кредитную политику во втором полугодии.

В частности, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалема заявил, что введенные США импортные пошлины могут ослабить темпы экономического роста и замедлить инфляцию.

Трейдеры в настоящее время ожидают по меньшей мере двух снижений базовой процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца текущего года, причем первое ожидается в сентябре, показывают результаты опроса LSEG.

Акции Home Depot Inc., которые дорожали в начале сессии на хорошей отчетности, затем перешли к снижению и завершили день в "красной зоне" (-0,6%). Крупнейшая в стране сеть магазинов товаров для дома в первом финквартале (завершился 4 мая) увеличила выручку на 9,4%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Также компания подтвердила годовой прогноз.

Котировки бумаг Alphabet Inc. опустились на 1,5% после завершения проводимой компанией ежегодной конференции Google I/O.

Распродажа в технологическом секторе привела к снижению цен акций Nvidia Corp. на 0,9%, Advanced Micro Devices - на 1,1%, Apple Inc. - на 0,9%, International Business Machines - на 0,5%, Super Micro Computer Inc. - на 4,5%, Microsoft Corp. - на 0,2%.

Кроме того, стоимость Amazon.com Inc. уменьшилась на 1%, American Express Co. - на 1,1%, Goldman Sachs Group и Chevron Corp. - на 0,9%.

Котировки бумаг круизных операторов и владельцев отелей и казино также снизились, в том числе Carnival Corp. - на 2,1%, Norwegian Cruise Line - на 3,9%, Royal Caribbean Cruises - на 1,9%, Las Vegas Sands - на 3,2%, Wynn Resorts - на 2,9%.

Лидерами подъема среди компонентов Dow Jones стали акции UnitedHealth Group, подорожавшие на 1,8%, Boeing Co. - на 1,2% и Merck & Co. - на 1%.

Цена бумаг Amer Sports подскочила более чем на 19% после того, как производитель спортивной продукции улучшил прогноз финансовых показателей на 2025 год.

Котировки акций Tesla выросли на 0,5% после того, как главный исполнительный директор Илон Маск заявил, что собирается оставаться во главе компании еще как минимум пять лет.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 114,83 пункта (на 0,27%) и составил 42677,24 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 23,14 пункта (на 0,39%) - до 5940,46 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 72,75 пункта (на 0,38%) и завершил сессию на отметке 19142,71 пункта.