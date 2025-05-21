В Финляндии вновь открылся музей Александра III – императорская рыбацкая изба

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Финляндии вновь открылся музей Александра III – императорская рыбацкая изба в Лангинкоски.

"Императорская рыбацкая изба – это уникальный объект в мировом масштабе, так как это единственное сохранившееся жилище царской эпохи за пределами России", - сказала порталу Yle хранительница музея Пиа Паукку.

Судьба рыбацкой избы, которая функционирует как музей с 1933 года, была под вопросом, когда осенью прошлого года Музейное ведомство внезапно объявило о ее закрытии по экономическим причинам.

Под сокращения попали также музей под открытым небом Сеурасаари в Хельсинки, усадьба Виттреск в Киркконумми и поместье Лоухисаари в Аскаис. Однако власти под давлением общественности смогли найти дополнительное финансирование для сохранения объектов культурного наследия.

Российские туристы ранее проявляли большой интерес к Лангинкоски, однако сейчас их поток иссяк из-за закрытой границы.

За летний сезон, который длится 3,5 месяца, рыбацкую избу Лангинкоски ежегодно посещает около 12 000 человек. В этом году он будет открыт до конца августа.