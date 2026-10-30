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Хуситы сообщили об ударах по нефтяным объектам и аэропортам в Саудовской Аравии

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили об ударах с воздуха по ряду нефтяных объектов на территории Саудовской Аравии, сообщают в четверг вечером ближневосточные СМИ.

Речь, в частности, идет о нефтеперерабатывающем заводе в городе Рас-Таннура, НПЗ в городе Рабиг и о нефтяном объекте в населенном пункте Абкайк.

Кроме того, согласно заявлению хуситов, они вновь нанесли удары по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, а также по аэропорту имени короля Фахда в Даммаме.

Комментариев саудовской стороны пока не поступало.

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