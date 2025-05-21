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Новак обсудил с министром Бахрейна поставки энергоносителей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с министром нефти и экологии королевства Бахрейн Мохаммедом бен Мубараком бен Дейной сотрудничество в рамках сделки ОПЕК+ как гарантию обеспечения стабильности и предсказуемости мирового нефтяного рынка, договорились в дальнейшем координировать взаимодействие в этой сфере, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Принимаемые странами-участниками решения направлены на балансировку рынка нефти в условиях экономических вызовов", - подчеркивается в сообщении.

На повестку переговоров были вынесены условия поставок российских энергоносителей в Бахрейн, а также возможности совместной работы по геологоразведке и добыче нефти и газа на шельфе Бахрейна с участием российских компаний.

Бахрейн, как и Россия, являются участниками сделки ОПЕК+.

Александр Новак ОПЕК Бахрейн
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