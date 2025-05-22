Фондовые индексы США резко снизились в среду после слабого размещения 20-летних госбондов

Сотрудник Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили резким снижением сессию в среду из-за слабых результатов аукциона по размещению государственных облигаций США.

Минфин США вечером в среду разместил 20-летние госбонды на $16 млрд под 5% годовых. Ставка стала рекордной с 2020 года из-за низкого спроса на эти бумаги. В свою очередь после размещения доходность 30-летних бондов подскочила на 11 базисных пунктов и обновила максимум с октября 2023 года.

"Слабый аукцион 20-летних облигаций оказал давление на рынок, - отметил Майкл О'Рурк из JonesTrading. - Слабость сохраняется всю неделю после ухудшения рейтинга США агентством Moody's. Кроме того, есть вопросы к дефициту бюджета".

Как сообщалось, в Конгрессе продолжается обсуждение масштабного проекта по снижению налогов, представленного президентом США Дональдом Трампом. Сокращение налоговых поступлений на $3-5 трлн в результате налоговых льгот может оказать дополнительное давление на бюджет.

"Я очень обеспокоен, - сказал бывший глава американского Минфина Стивен Мнучин. - Дефицит бюджета для меня является большей причиной для беспокойства, чем внешнеторговый дефицит. Так что я надеюсь, что нам удастся сократить расходы, это очень важно".

Акции Take-Two Interactive Software подешевели на 4,5% после того, как американский издатель видеоигр озвучил намерение привлечь более $1 млрд за счет допразмещения акций.

Цена бумаг Palo Alto Networks упала на 6,8%, хотя разработчик решений в сфере кибербезопасности в третьем финансовом квартале увеличил выручку на 15%, при этом его скорректированная прибыль на акцию оказалась выше прогнозов рынка.

Застройщик Toll Brothers во втором финансовом квартале сократил чистую прибыль и выручку, но при этом оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков. Котировки бумаг компании все равно снизились на 0,4% вместе с остальным рынком.

Капитализация Target Corp. снизилась на 5,2% после того, как владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов зафиксировал спад выручки на 2,8% в прошлом финквартале, хотя чистая прибыль ритейлера выросла на 10%.

Акции Northrop Grumman Corp. подешевели на 0,6%, несмотря на то, что американская оборонная корпорация повысила квартальные дивиденды на 12% - до $2,31 с $2,06 на акцию.

Рыночная стоимость Wolfspeed Inc. рухнула на 59% на сообщении The Wall Street Journal о том, что производитель оборудования для выпуска микрочипов может подать документы на банкротство в ближайшие недели.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,91% и составил 41860,44 пункта. Лидером снижения в индексе стали акции UnitedHealth Group и Nike Inc., подешевевшие на 5,8% и 4,2% соответственно. Единственной компанией в составе индикатора, показавшей положительную динамику, стала Coca-Cola Co. (+0,15%).

Standard & Poor's 500 опустился на 1,61% - до 5844,61 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,41% и составил 18872,64 пункта.