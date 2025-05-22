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Трамп и Рубио выразили соболезнования семьям убитых сотрудников посольства Израиля в США

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио выразили соболезнования семьям двух сотрудников посольства Израиля, которые погибли при нападении в Вашингтоне.

"Эти гнусные антисемитские преступления в округе Колумбия должны прекратиться сейчас же! Соболезную семьям погибших", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Госсекретарь США пообещал наказать виновных в этом преступлении. "Не сомневайтесь, мы вычислим виновных и привлечем их к ответственности", - написал Рубио в соцсети Х.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро тоже принес "соболезнования близким и коллегам погибших, а также Израилю". "Ничто не может оправдать такую жестокость", - написал Барро в соцсети Х.

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Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль также выразил сочувствие близким погибших. "Антисемитским зверствам нет оправдания", - написал он в соцсети Х.

В МИД КНР выразил обеспокоенность ситуацией. "Китай осуждает любые действия, которые угрожают безопасности сотрудников дипмиссий", - сказала представитель МИД КНР Мао Нин на пресс-брифинге.

Пекин выступает за проведение расследования во избежание подобных случаев в будущем, добавила Мао Нин.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне (округ Колумбия) были убиты в среду вечером недалеко от столичного еврейского музея. Подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался 30-летний Элиас Родригез из Чикаго (штат Иллинойс), сообщает телеканал ABC News. Полиция и объединенная оперативная группа ФБР по борьбе с терроризмом в настоящее время расследует инцидент.

По словам источника The Times of Israel, в момент стрельбы в музее проходило мероприятие Американского еврейского комитета.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в израильских дипломатических миссиях по всему миру.

США Марко Рубио Дональд Трамп Вашингтон Израиль
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