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В Вашингтоне задержан подозреваемый в убийстве сотрудников посольства Израиля

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Вашингтоне задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников посольства Израиля, это 30-летний Элиас Родригес из Чикаго, ранее он не попадал в поле зрения полиции, сообщила на брифинге шеф полиции округа Колумбия Памела Смит, передают ABC News.

По словам очевидцев, стрелявший не пытался уйти и ждал приезда полиции. По словам Смит, он зашел в здание Еврейского музея, на выходе из которого были убиты сотрудники посольства, и его задержала охрана. После задержания он выкрикивал лозунги "Свободу Палестине" и объяснял, что "сделал это ради Газы".

Сотрудники посольства были убиты, когда вышли из музея после мероприятия, в котором они участвовали. По словам очевидцев, подозреваемый, некоторое время находившийся неподалеку, подошел к группе из четырех человек и начал стрелять. Глава дипмиссии Йехиэль Лейтер рассказал на пресс-конференции, что эти мужчина и женщина готовились к помолвке на следующей неделе, и жених уже купил кольцо.

В полиции считают, что Родригес действовал в одиночку. Когда на него уже надели наручники, он рассказал, где оставил пистолет. Полицейские это оружие нашли.

Мэр Вашингтона Мьюриель Баузер сказала журналистам, что опасности нового нападения нет.

Вашингтон Колумбия Йехиэль Лейтер Памела Смит Элиас Родригес Израиль США
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