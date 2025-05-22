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Использование замороженных активов РФ не упоминали при подготовке 18-го пакета санкций ЕС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В процессе работы ЕС над 18-м пакетом санкций в отношении России не было упоминаний об использовании замороженных на Западе финансовых активов РФ, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

"Председатель (Еврокомиссии - ИФ) уже сообщила о некоторых элементах (содержания 18-го пакета санкций - ИФ), которые предусматриваются, и упоминания об использовании активов не было", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

В свою очередь, представитель главы дипломатии ЕС Анитта Хиппер отметила, что Кая Каллас и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен уже высказывались о возможности санкций против газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", внесении в санкционные списки дополнительных нефтеналивных судов, снижении потолка цен на российскую нефть.

Она напомнила, что главы МИД стран Евросоюза на заседании Совета ЕС по иностранным делам 20 мая потребовали быстрого прогресса в подготовке 18-го пакета санкций, а Каллас заявила, что если Россия не согласится на безусловное прекращение огня, то давление на нее будет усилено, "и над этим идет работа".

На вопрос о сроках принятия 18-го пакета, в случае несогласия России с прекращением огня, представитель главы европейской дипломатии ответила: "В кратчайший срок".

"Россия хочет избавиться от санкций, и как раз поэтому мы знаем, что санкции производят эффект, и работаем над будущим пакетом", - сказала Хиппер.

ЕС ЕК РФ
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