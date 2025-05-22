В Брюсселе прошла манифестация против мер жесткой экономии бельгийского правительства

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Брюсселе в четверг состоялась специфическая манифестация протеста против мер жёсткой экономии бельгийского правительства, в которой приняли участие тысячи работников некоммерческой сферы.

Акция, организованная совместно разными профсоюзами, собрала работников по уходу за детьми, домработниц, обслуживающий персонал больниц, медсестер домов престарелых, специалистов по работе с молодежью и по социальной интеграции, деятелей искусства.

На улицы бельгийской столицы, по данным полиции, вышли 27,5 тыс. человек. Организаторы заявили, что манифестантов было более 30 тыс.

Скандируя "мы не отступим", участники манифестации несли плакаты: "Изможденные работники - общество в опасности", "Когда несправедливость становится законом, сопротивление – долг".

Профсоюзы выступают против мер федерального правительства, затрагивающих интересы работников по части трудового стажа, пособий по безработице, оплаты неполного рабочего дня. Они требуют "привлекательных и стабильных" условий труда.

"Мы здесь, чтобы защищать людей, работающих в некоммерческой сфере, бороться за их условия труда, а также за условия жизни населения. Это секторы, которые имеют важное значение для населения. Мы будем бороться до конца", - заявил телеканалу RTL один из руководителей профсоюза служащих, технических работников и административно-управленческого персонала Себастьян Воз.