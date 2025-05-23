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Мерц призывает Си Цзиньпина поддержать усилия Запада по украинскому урегулированию

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о необходимости того, чтобы Пекин поддержал стремление Европы и США решить кризис на Украине. Об этом германские СМИ сообщают со ссылкой на пресс-секретаря правительства Германии Штефана Корнелиуса.

"Стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, обсудили российско-украинский конфликт. Канцлер сообщил о совместных усилиях Европы и США для достижения скорейшего прекращения огня и призвал Китай поддержать эти усилия", - сказал Корнелиус.

Оба лидера выразили готовность работать вместе для преодоления глобальных вызовов и указали на важность экономических отношений между Германией и Китаем. Кроме того, Мерц отметил значимость честной конкуренции и установления взаимовыгодных отношений.

Лидеры стран договорились продолжить прямой диалог для развития германско-китайского сотрудничества.

Китай Си Цзиньпин Фридрих Мерц Украина Германия
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