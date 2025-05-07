Си Цзиньпин высказался за совместное с Германией противостояние протекционизму

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин по телефону поздравил Фридриха Мерца с избранием канцлером Германии и высказался в пользу развития сотрудничества в сложных условиях односторонности и протекционизма в мировой политике, сообщил МИД КНР.

"Сегодняшний мир полон потрясений, и односторонность и протекционизм набирают силу, (...) но мир, развитие, сотрудничество и взаимовыгодный итог по-прежнему являются правильным путем на земле и непреодолимой тенденцией нашего времени", - заявил китайский руководитель.

Он сказал, что Китай и Германия "должны (...) придерживаться принципов справедливости, (...) укреплять единство и сотрудничество, работать сообща (...) и совместно содействовать равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации".

Си Цзиньпин призвал Мерца "создать новую ситуацию в сфере китайско-германского всестороннего стратегического партнерства, возглавить сотрудничество Китая и ЕС в правильном направлении и совместно содействовать миру, стабильности, развитию и процветанию во всем мире".

С избранием Мерца поздравил также премьер Госсовета КНР Ли Цян, информировал МИД КНР.

Глава правительства отметил, что "равенство, взаимная выгода и взаимовыгодное сотрудничество - это исторический выбор, сделанный двумя странами, а также наиболее отличительные черты китайско-германских отношений, которые заслуживают бережного отношения и сохранения обеими сторонами".