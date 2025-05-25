Во Франции расследуют причины второго за последние дни отключения электроэнергии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Франции изучают обстоятельства второго за последние дни масштабного отключения электроэнергии на юге страны, которое затронуло почти 50 тыс. человек, сообщают французские СМИ.

Утром в воскресенье жители Ниццы остались без света после того, как, по предварительным данным, загорелся трансформатор на западе города. К настоящему моменту подачу электроэнергии восстановили.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози осудил "злонамеренную деятельность" и заявил, что город предоставит следователям доступ к уличным камерам видеонаблюдения и увеличит их количество в местах стратегических объектов энергетики.

Накануне похожий инцидент произошел также на юге Франции. Из-за пожаров близ электростанции в городе Таннерон без электричества остались 160 тыс. домов в департаменте Приморские Альпы.