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Китай в январе-апреле в 2,6 раза увеличил импорт сока из РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Китай в январе-апреле импортировал из РФ около 470 тонн сока на $380 тыс., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года закупки выросли в 2,6 раза как в натуральном, так и в стоимостном выражении, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные ГТУ КНР.

В частности, закупки яблочного сока выросли на 10%, до 26 тонн, смесей соков - в 1,5 раза, до 155 тонн. Кроме того, в этом году на китайский рынок было поставлено 54 тонны облепихового сока, 9 тонн - грушевого, 5 тонн - виноградного. Год назад эти соки в РФ не закупались.

Импорт соков из других фруктов, а также овощных увеличился в семь раз и достиг 218 тонн.

Китай РФ
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