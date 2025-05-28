Рынок акций США резко вырос во вторник на ожиданиях торговой сделки с Евросоюзом

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы активно подросли по итогам торгов во вторник за счет оптимизма по поводу переговоров США и Европейского союза относительно заключения торговой сделки.

В понедельник биржи США были закрыты в связи с Днем памяти (Memorial Day).

На выходных американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился отложить вступление в силу пошлины в 50% на импорт товаров из ЕС до 9 июля, чтобы дать сторонам время для достижения соглашения по тарифам.

Во вторник Трамп позитивно оценил усилия Евросоюза, направленные на заключение сделки.

"Меня только что проинформировали, что из ЕС позвонили для быстрого согласования дат для встреч. Это позитивное событие", - написал он в своей соцсети Truth Social.

"Решение отложить пошлины на ЕС до 9 июля стало важным шагом для разрешения всей этой торговой ситуации в целом, поскольку оно повышает шансы на то, что торговые сделки продолжат заключаться, а это именно то сообщение, на которое надеялся рынок", - отметил Роберт Руджирелло из Brave Eagle Wealth Management.

Тем временем индекс потребительского доверия, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в мае вырос до 98 пунктов с апрельских 85,7 пункта. Таким образом, рост индикатора в мае оказался максимальным за четыре года.

Акции Informatica Inc. подорожали на 6,1% благодаря новости о том, что Salesforce Inc. покупает поставщика решений для работы с данными за $8 млрд. Капитализация Salesforce увеличилась на 1,5%.

Цена бумаг Trump Media & Technology Group Corp. упала на 10% на новости, что материнская компания соцсети Трампа планирует привлечь $2 млрд за счет размещения акций и еще $1 млрд за счет продажи конвертируемых облигаций.

Рыночная стоимость Autozone понизилась на 3,4%, хотя американская сеть магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров впервые за пять кварталов превысила ожидания рынка по квартальной выручке. В третьем финквартале показатель увеличился до $4,46 млрд с $4,24 млрд за сопоставимый период годом ранее против прогноза в $4,42 млрд.

Котировки бумаг PDD Holdings Inc. в Нью-Йорке упали почти на 14% из-за слабой квартальной отчетности китайской платформы электронной торговли.

Одним из важнейших событий для рынка на этой неделе станет публикация квартальной отчетности производителя микрочипов Nvidia Corp. (после закрытия рынка в среду). В ожидании этого события рыночная стоимость Nvidia повысилась на 3,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 1,78% и составил 42343,65 пункта. Из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, отрицательную динамику продемонстрировали только акции UnitedHealth Group и Boeing Co.

Standard & Poor's 500 вырос на 2,05% - до 5921,54 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,47% и составил 19199,16 пункта.