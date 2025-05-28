Лавров сообщил, что дату нового раунда переговоров с Украиной вскоре объявят

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Дата следующего раунда прямых переговоров между Россией и Украиной будет объявлена в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На этих переговорах, 16 мая в Стамбуле, мы настаивали на отмене этих дискриминационных законов (по ограничению русского языка - ИФ), будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время",- сказал он, выступая в среду на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

По словам министра, помимо проблемы с законодательным ограничением русского языка на Украине, "есть еще одна не менее важная первопричина, она касается "религии" на затягивание Украины в НАТО". "Я многократно уже говорил, что спусковым крючком конфликта на Украине и, в более широком плане, глубокого кризиса безопасности в Европе стала именно агрессивная многолетняя экспансия НАТО на Восток", - подчеркнул Лавров.

Кроме того, российский министр сказал: "Напомню, что нейтральный внеблоковый и безъядерный статус Украины был торжественно провозглашен в декларации о независимости этой страны, принятой в 1991 году. Именно это обязательство, именно провозглашение нейтрального внеблокового безъядерного статуса на вечные времена сделало возможным признание Украины в качестве независимого государства и РФ, и всеми остальными членами международного сообщества".

Лавров отметил, что возвращение к этому обещанию, которое Киев "пытался нарушить и даже записал обязательство нарушить безъядерный статус в конституцию, возвращение к этому обязательству является одним из ключевых требований России, которые должны быть удовлетворены в рамках любого урегулирования, как это и было предусмотрено в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле".

Предыдущий раунд прямых переговоров между РФ и Украиной прошел в президентском дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Во главе украинской делегации был министр обороны страны Рустем Умеров.

Кроме того, за столом переговоров присутствовали глава турецкой разведки Ибрагим Калын, а также члены российской и украинской делегаций.











