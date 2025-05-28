Белоруссия и РФ разрабатывают модель финансирования ВСМ Москва-Брест

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительствам Белоруссии и России даны поручения по поиску модели финансирования строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Брест. Об этом сообщил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой 28 мая в Смоленске на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, сопредседателем которой он является.

"У нас есть прорывной проект, такой, скажем, проект будущего – высокоскоростная железная дорога Москва - Брест. Его активно обсуждают президенты наших стран. Даны соответствующие поручения правительствам и нашим финансовым регуляторам по поиску модели финансирования этого проекта", - сказал Крутой, которого цитирует госагентство БелТА.

"Если бы до конца года мы вышли уже на согласованное решение, я думаю, это тоже стало бы, не побоюсь этого слова, жемчужиной всей нашей повестки", - добавил глава президентской администрации.