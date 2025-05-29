Поиск

В британском Минобороны заявили о планах активизировать кибероперации против РФ и КНР

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Новое киберкомандование Великобритании будет координировать операции в киберпространстве против таких стран, как Россия и Китай, заявил глава Минобороны Великобритании Джон Хили изданию The Times.

"Да, это так. Киберкомандование частично поможет избавиться от ситуаций, когда ведомства, по сути, дублируют функции друг друга, установит новые стандарты и предоставит полномочия для наступательных и оборонительных киберопераций", - заявил он в ответ на вопрос, увеличится ли количество кибератак на Россию и Китай.

The Times поясняет, что такие атаки могут включать в себя взлом компьютерных систем потенциального противника, чтобы лишить его способности "начинать хакерские атаки и распространять пропаганду в сети".

Хили заявил, что в Лондоне наблюдают "усиление интенсивности кибератак со стороны РФ".

Издание отмечает, что это первый раз, когда кто-либо из британских министров открыто заявил о готовности проводить кибератаки против других стран.

Новое британское киберкомандование соединит в себе военных из королевского военно-морского флота, королевских военно-воздушных сил и армии страны для совместной борьбы с киберугрозами. Руководить командованием будет глава Стратегического командования Великобритании генерал-адъютант Джеймс Хокенхалл.

Великобритания РФ Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

В СВР обвинили оборонные предприятия Сербии в поставках боеприпасов Украине

DeepSeek выпустил новую версию своей ИИ-модели

DeepSeek выпустил новую версию своей ИИ-модели

Эрдоган согласен на организацию в Стамбуле дальнейших переговоров РФ и Украины

Эрдоган согласен на организацию в Стамбуле дальнейших переговоров РФ и Украины

США запускают серийное производство модернизированной мощной ядерной авиабомбы

Москва пока не получала ответ Киева на предложение провести переговоры 2 июня в Стамбуле

Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Что случилось этой ночью: четверг, 29 мая

Белый дом запретил ряду американских компаний продажу технологий в Китай

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2274 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе409 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6444 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });