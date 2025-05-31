Израиль заблокирует визит глав МИД ряда арабских стран в Палестину
Министры должны были встретиться в Рамалле с Аббасом в воскресенье
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Израиль решил помешать делегации министров иностранных дел стран Ближнего Востока совершить визит на Западный берег реки Иордан в воскресенье, сообщают местные СМИ.
По их данным, Израиль заблокирует въезд делегации глав МИД арабских стран.
"Палестинская администрация, которая по сей день отказывается осудить массовое убийство 7 октября, намеревалась провести в Рамалле провокационную встречу министров иностранных дел арабских стран для обсуждения продвижения создания палестинского государства", - сообщил новостному сайту N12 высокопоставленный политический источник.
По его мнению, палестинское государство "неизбежно превратилось бы в террористическое государство в сердце Земли Израиля".
"Израиль не будет сотрудничать с действиями, направленными против него и его безопасности", - отметил он.
Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара и Турции должны были встретиться с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом в Рамалле в воскресенье.
7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.