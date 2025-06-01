Делегация РФ прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российская делегация прибыла в Стамбул, где на понедельник запланированы переговоры по Украине, передал корреспондент "Интерфакса".

Самолет Специального летного отряда "Россия" с российской делегацией на борту приземлился в стамбульском аэропорту им. Ататюрка около 20:20 по московскому и местному времени.

Как сообщили ранее в Управлении коммуникаций Турецкой Республики, переговоры делегаций РФ и Украины назначены на понедельник, 2 июня, в 13:00 во дворце Чираган.