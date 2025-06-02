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В Париже из музея украли статую Макрона

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Париже из музея восковых фигур Гревен выкрали статую президента Эммануэля Макрона, сообщает BFMTV. В музее телекомпании подтвердили кражу.

Ответственность за похищение взяли на себя люди, назвавшиеся активистами Greenpeace, сообщает AFP со ссылкой на источник в полиции. Скульптуру позднее принесли к посольству России, где ее использовали в акции протеста против закупок российского газа и удобрений.

По информации BFMTV утром 2 июня подозреваемые - двое мужчин и две женщины - зашли в музей Гревен под видом обычных посетителей. В здании они переоделись в рабочую одежду и, выдавая себя за сотрудников музея, забрали статую Макрона стоимостью в 40 тысяч евро, прикрыли ее и вынесли через служебный вход.

Позднее в этот же день у российского посольства прошла акция Greenpeace против торговли с Россией. Протестующие встали рядом с восковым Макроном, достали российский флаг и обвинили руководство Франции в "двойной игре". Как объяснил гендиректор Greenpeace France Жан-Франсуа Жюльяр, Макрон поддерживает Украину, одновременно призывая французский бизнес продолжать торговлю с Россией, закупать российские удобрения и газ. Активисты считают, что Макрон должен добиваться прекращения коммерческих отношений европейских стран с Россией.

Позднее в Greenpeace заявили, что скульптуру не украли, а позаимствовали на время.

Greenpeace Париж Франция Greenpeace France Гревен Эммануэль Макрон
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