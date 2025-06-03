Экзит-полы показали лидерство кандидата от Демократической партии на выборах в Южной Корее

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Кандидат от крупнейшей оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен лидирует в президентской гонке в Южной Корее после закрытия избирательных участков, сообщает во вторник агентство Yonhap со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.

Так, за Ли Чжэ Мена могли отдать голоса от 49,2% до 51,7% избирателей. В то же время за его ближайшего соперника от правящей партии "Сила народа" Ким Мун Су могли проголосовать от 38,9% до 41,7% избирателей.

Yonhap уточняет, что, по данным четырех экзит-поллов, Ли Чжэ Мен опережает Ким Мун Су в среднем минимум на 7,5 процентных пунктов.

В Южной Корее выборы проходят в один тур по мажоритарной системе относительного большинства. Как ожидается, официально победитель президентской гонки будет объявлен 4 июня.

Ли Чжэ Мен ранее заявлял, что, в случае избрания будет строить отношения с Россией, ориентируясь на национальные интересы своей страны, и поддерживать отношения с Китаем. Также он планирует способствовать восстановлению Украины и проводить прагматичную дипломатию для обеспечения безопасности Корейского полуострова и южнокорейского бизнеса. Кандидат от оппозиции заявил, что намерен укреплять готовность Вооруженных сил противостоять "асимметричным" угрозам Северной Кореи и тесно координироваться с США. Однако вместе с тем он будет стремиться снизить напряженность в отношениях с Пхеньяном.

Его основной соперник, Ким Мун Су, по данным южнокорейских СМИ, разделяет мнение своего оппонента относительно сотрудничества с США, но имеет жесткую позицию по отношениям с КНДР, Россией и Китаем. Он выступил за немедленный саммит с президентом США Дональдом Трампом сразу после выборов для обсуждения пошлин, безопасности и реакции на действия Пхеньяна и Пекина. Ким Мун Су также планирует создать благоприятную для бизнеса среду, и увеличить производство ядерной энергии ради снижения цен на электричество.

В стране проводятся выборы в связи с импичментом бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. В декабре прошлого года парламент отстранил президента от власти после его попытки ввести в стране военное положение 3 декабря для борьбы против политических оппонентов. В апреле 2025 года Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента.

После этого южнокорейское правительство официально утвердило 3 июня текущего года как дату проведения президентских выборов.