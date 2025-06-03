Уолл-стрит закрылась в плюсе на статданных и геополитике

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы умеренно выросли по итогам торгов в понедельник, участники рынка оценивали статданные и ситуацию с импортными пошлинами.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп анонсировал увеличение пошлины на импорт стали и алюминия до 50% с текущих 25%. Решение вступит в силу 4 июня.

На этом заявлении активно выросли котировки бумаг американских сталелитейных компаний, в том числе Cleveland-Cliffs (+23,2%), Nucor Corp. (+10,1%) и Steel Dynamics (+10,3%).

В то же время цена акций автомобилестроителей, крупных потребителей стали, снизилась, включая Ford Motor и General Motors (-2,3%).

"Когда мы уже думали, что шум вокруг тарифов утих, недавние события показывают, что инвесторам ничего нельзя принимать на веру, пока они не увидят подписанного документа", - отметил глава EFG Asset Management Дэниэл Мюррей.

Тем временем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае уменьшился до 48,5 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит об ослаблении деловой активности в производственном секторе, и индикатор находится ниже данного уровня третий месяц подряд.

Акции Bristol Myers Squibb подорожали на 1,1% на новости, что фармкомпания выкупила у конкурирующей BioNTech лицензию на противораковый препарат BNT327. Bristol Myers заплатит BioNTech до $11,1 млрд, в зависимости от достижения определенных результатов.

Цена бумаг Campbell's Co. повысилась на 0,6%. Производитель продуктов питания, ранее известный как Campbell Soup Co., в третьем квартале 2025 финансового года снизил чистую прибыль вдвое и увеличил выручку на 4%, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Рыночная стоимость Boeing Co. увеличилась на 2% после того, как аналитики BofA Global Research улучшили рекомендацию для бумаг производителя самолетов до "покупать" с "нейтрального" уровня.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,08% и составил 42305,48 пункта. Лидером роста в составе индикатора стали акции Nike Inc., подорожавшие на 2,3%, лидером снижения - бумаги Salesforce Inc., подешевевшие на 1,4%.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,41% - до 5935,94 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,67% и составил 19242,61 пункта.