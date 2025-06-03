Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,9%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует умеренное снижение на фоне неуверенности инвесторов в скором окончании процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, лидируют в откате ценные бумаги "ЛУКОЙЛа" на дивидендной отсечке (финальный дивиденд за 2024 год - 541 рубль на акцию). Некоторую поддержку котировкам российских акций оказывает рост мировых рынков капитала, в том числе цен на нефть.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2803,61 пункта (-0,92%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют негативную динамику в пределах 5%.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-5%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Газпрома" (-0,7%), ВТБ (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Русала" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%, "префы" потеряли в цене 0,4%), АФК "Система" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+3,5%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Роснефти" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "Северстали" (+0,4%), МКПАО "ВК" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%, "префы" выросли в цене также на 0,2%).

Россия на состоявшихся 2 июня российско-украинских переговорах в Стамбуле предложила Украине два варианта условий для прекращения огня; первый включает в себя начало полного вывода ВСУ с российских территорий, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

"Условия прекращения огня. Вариант 1. Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ, в соответствии с утвержденным Положением", - говорится в российском меморандуме об украинском урегулировании, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Второй вариант в документе назван "Пакетным предложением". Он, в частности, предполагает "запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ" и "прекращение мобилизации и начало демобилизации".

Кроме того, в "пакетное предложение" включены "прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных" и "исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины".

Другими условиями второго варианта указаны "гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан" и "создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня".

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил журналистам, что Россия передала своим визави меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира. По его словам, меморандум состоит из двух частей и содержит конкретные шаги, необходимые для достижения долгосрочного мира.

"Первая: как достичь настоящего долгосрочного мира. И вторая часть: какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Причем во второй части даже есть вариативность: поступить по этому пути или поступить по этому пути", - сказал он журналистам в понедельник по итогам переговоров в Стамбуле.

Американские фондовые индексы умеренно выросли по итогам торгов в понедельник, участники рынка оценивали статданные и ситуацию с импортными пошлинами. Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал увеличение пошлины на импорт стали и алюминия до 50% с текущих 25%. Решение вступит в силу 4 июня.

Тем временем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае уменьшился до 48,5 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренное снижение (-0,4%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 3 июня.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник в основном доминируют игроки на повышения. Так, фондовые индексы Японии, Австралии, Китая и Гонконга подрастают на 0,2-1,1%.

На мировых нефтяных площадках 3 июня утром также отмечается умеренно позитивная динамика цен. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $64,9 за баррель, что на 0,43% выше уровня закрытия предыдущего дня; фьючерсы на сорт WTI дорожает на 0,53% - до $62,85 за баррель.