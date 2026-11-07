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Что произошло за день: суббота, 7 ноября

Состав делегации в Абу-Даби, стрельба в Кракове, умерла Лидия Федосеева-Шукшина

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Стали известны члены российской делегации, которые примут участие в переговорах по Украине в Абу-Даби. Это помощник президента РФ Владимир Мединский, заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.

- Скончалась народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Ей было 88 лет. Отпевание состоится 11 ноября, актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

- Несколько жилых домов повреждены в Саратове из-за атаки БПЛА. Губернатор Роман Бусаргин уточнил, что погибших нет.

- Пять человек стали жертвами стрельбы в центре Кракова. Еще не менее десяти человек получили ранения. Стрелявший при задержании получил ранение, его мотивы выясняются.

- Илон Маск объявил о сворачивании производства Cybertruck. Компания Tesla намерена освободить мощности для наращивания выпуска роботакси Cybercab.

- Поставки трубопроводного газа из РФ в Турцию продолжают увеличиваться, сообщил "Газпром". Совокупные поставки за октябрь выросли по отношению к сентябрю на 78%.

- Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при ISU. Эта победа стала первой для российских спортсменов на этапах международной серии Гран-при после их возвращения к соревнованиям. Александра Игнатова (Трусова) заняла второе место на этом же турнире.

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Что произошло за день: суббота, 7 ноября

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