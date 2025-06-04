Поиск

Литва построит объект для связи с кораблями НАТО на Балтике и базу близ границы с РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правительство Литвы одобрило разработку двух стратегических военных инфраструктурных проектов в городах Паланга и Шяуляй, сообщила в среду пресс-служба литовского Минобороны.

"Инфраструктура не только укрепит системы связи союзников вдоль Балтийского моря, но и создаст лучшие условия для военных подразделений союзников НАТО, выполняющих задачи в Шяуляе", - говорится в сообщении.

"Мы развиваем стратегическую военную инфраструктуру по всей Литве – в Паланге и Шяуляе в общей сложности формируется 29 гектаров территорий, на которых будут построены союзническая система связи и инфраструктура поддержки принимающей стороны. Реализуя эти проекты, мы не только укрепим оперативный потенциал наш и наших союзников в регионе Балтийского моря, но и обеспечим эффективное выполнение обязательств Литвы как страны НАТО", - прокомментировала курирующая вопросы военной инфраструктуры заместитель министра национальной обороны Орияна Машале, которую цитирует пресс-служба ведомства.

В Паланге (город на Балтийском побережье Литвы) на участке площадью около 12 гектаров, образованном нефтяным терминалом Бутинге, будут установлены инженерные сооружения и антенное (приемное) поле, которое обеспечит связь с судами НАТО в территориальных водах Литвы. На этот проект из средств Литвы и НАТО выделяется около 6 млн евро.

В Шяуляе (город на севере Литвы, близ границы с Калининградской областью РФ) разрабатывается территория площадью 17 гектаров, где будет построена военная инфраструктура для размещения подразделений НАТО. Финансирование, размер которого не уточняется, также будет осуществляться из национальных и натовских фондов.

Литва НАТО Паланга Шяуляй
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ближайшие пять лет мир ждет самый теплый год за всю историю метеонаблюдений

В ближайшие пять лет мир ждет самый теплый год за всю историю метеонаблюдений

Российские корабли провели учение в Японском море

Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге

Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге

Лондон поставит Киеву 100 тысяч ударных дронов

В Польше заявили, что страны ЕС не могут производить необходимый объем боеприпасов

В Польше заявили, что страны ЕС не могут производить необходимый объем боеприпасов

В Польше заявили, что военное присутствие США в стране сокращено не будет

Франция и Бельгия не торопятся поддержать решение об отказе от российского газа к 2027 году

Франция и Бельгия не торопятся поддержать решение об отказе от российского газа к 2027 году

Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином заявил о давлении со стороны Запада

Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином заявил о давлении со стороны Запада

Иран может согласиться на создание регионального консорциума по обогащению урана

Президент Южной Кореи намерен вернуться к диалогу с КНДР

Президент Южной Кореи намерен вернуться к диалогу с КНДР
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6486 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области28 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области9 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });