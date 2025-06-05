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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло возле японского острова Хоккайдо

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в Тихом океане возле японского острова Хоккайдо (самый северный остров Японии - ИФ) в четверг утром, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане возле юго-восточного побережья о. Хоккайдо в четверг в 06:55 по сахалинскому времени (21:55 мск среды). Очаг залегал на глубине 43 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах Сахалинской области сейсмическое событие не ощутили.

Хоккайдо Япония
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